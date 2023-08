Russia: precipita aereo, morto il leader del gruppo Wagner Prigozhin, cosa sappiamo finora (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aereo è andato in pezzi durante la caduta e parte dei detriti è finita a due chilometri da quella che si ritiene essere l’area dell’impatto, in quanto in questo luogo sono presenti la maggior parte dei detriti del velivolo. Solo quando la commissione d’inchiesta incaricata da Rosaviatsia, identificherà tutti i frammenti del velivolo e, in particolare, le scatole nere, sarà possibile avere una versione preliminare di quanto accaduto. Rosaviatsia ieri sera ha identificato tutti i passeggeri a bordo del velivolo: tra i sette passeggeri il fondatore del gruppo paramilitare russo Wagner, Evgenij Prigozhin, e il suo vice, Dmitrij Utkin. A bordo anche Sergej Propustin, Evgenij Makaryan, Aleksander Totmin, Valerij Chekalov e Nikolaj Matuseev. Il velivolo era pilotato da Alekseij Levshin, affiancato da Rustam Karimov, mentre l'assistente di volo registrata si chiamava Kristina Raspopova. Alle 4:30 del mattino ora locale (le 3:30 in Italia) sono arrivati sul posto due furgoni mortuari che alle 6 (le 5 in Italia) sono ripartiti verso l'obitorio di Tver, con a bordo i resti delle vittime. (segue) (Res)