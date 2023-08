Russia: precipita aereo, morto il leader del gruppo Wagner Prigozhin, cosa sappiamo finora (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vale la pena ricordare che nell'autunno del 2019 era circolata la notizia della morte di Prigozhin, dopo lo schianto di un aereo da trasporto militare in Congo. In seguito si era scoperto che nello schianto erano morti dei cittadini russi, ma non il capo del gruppo Wagner. L'incidente aereo è avvenuto esattamente due mesi dopo l'ammutinamento di Prigozhin e del gruppo Wagner che, nella notte fra il 23 e 24 giugno scorsi, da Rostov sul Don, al confine con l'Ucraina, iniziarono a marciare alla volta di Mosca per ottenere le dimissioni del ministro della Difesa Sergej Shoigu e del capo di Stato maggiore della Difesa, Valerij Gerasimov. L'avanzata dei mercenari, come riferito da fonti russe, si è fermata solo in seguito alla mediazione del leader bielorusso Aleksandr Lukashenko. Ieri sera l'edificio del gruppo Wagner a San Pietroburgo è stato illuminato disegnando una croce, un chiaro gesto volto a commemorare la scomparsa del leader e fondatore della compagnia paramilitare. (Res)