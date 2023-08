Ucraina: governatore di Dnipro, sette feriti a causa di un attacco notturno russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sette persone sono rimaste ferite in seguito a un bombardamento russo nei pressi del fiume Dnepr, nella regione di Dnipro. Lo ha riferito il governatore regionale, Serhiy Lysak, su Telegram. Secondo il governatore, la città è stata oggetto di un attacco missilistico che ha causato il ferimento di quattro donne e tre uomini. "La maggior parte di loro presenta lacerazioni e ferite da schegge. Sei sono stati ricoverati in ospedale in condizioni moderate", ha detto Lysak. Inoltre si riscontrano anche diversi danni materiali: una banca, un distributore di benzina, un albergo, un'azienda agricola, una fabbrica di mobili, un edificio amministrativo e 15 chioschi. Inoltre, il razzo nemico ha distrutto due edifici residenziali, tre autobus e diverse automobili e alcuni gasdotti cittadini. (Kiu)