Sardegna: nel buffet di hotel a Golfo Aranci ragazza coperta di cioccolato

- Un'elegante tavola imbandita a bordo piscina, abbellita da una vasta selezione di dolci e, stesa sul tavolo, una giovane donna, con indosso solo un costume da bagno, coperta interamente di cioccolato. L'episodio, accaduto a Ferragosto in un hotel di Golfo Aranci, in Gallura, è stato reso noto con un post sui social network da un ospite milanese della struttura. Nel post il turista si è detto sconcertato per la scelta di rappresentare il corpo di una donna in questa maniera. Da parte della direzione dell'hotel sono arrivate le scuse e la precisazione che “non abbiamo mai avuto alcuna intenzione di rappresentare valori diversi da quelli che abbracciamo”. Il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, ha condannato fermamente l'accaduto, definendolo contrario all'immagine di una terra che si è sempre distinta per la sua accoglienza e rispetto verso i visitatori. (Rsc)