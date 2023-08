Russia: governo francese su morte Prigozhin, ragionevoli dubbi su cause incidente aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Esistono "ragionevoli dubbi" sulle "cause" dell'incidente aereo in cui si presume sia morto Evgenij Prigozhin, il capo del gruppo paramilitare russo Wagner. Lo ha dichiarato il portavoce del governo francese, Olivier Véran, intervistato dall'emittente pubblica "France 2". E sul potenziale coinvolgimento del presidente russo Vladimir Putin nella morte di Prigozhin, Veran ha aggiunto: "In linea di principio è una verità che potrebbe essere stabilita".(Frp)