Ucraina: Zelensky celebra 32mo anniversario indipendenza, stiamo lottando per questo scopo

- Oggi si celebra il 32mo anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina: "Una festa di persone libere. Una festa di persone forti. Una festa di persone con dignità. Una festa di uguali. Uomini e donne ucraini". Lo ha scritto su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "In tutto il nostro Paese. Questo è un valore per ognuno di noi. Ed è per questo che stiamo lottando. E tutti sono importanti in questa lotta. Perché questa è una lotta per qualcosa che è importante per tutti. Un'Ucraina indipendente. Buona giornata dell'indipendenza, Ucraina! Gloria all'Ucraina!", ha concluso Zelensky. (Kiu)