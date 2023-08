Sisma 2016: Meloni, ricostruzione ancora incompiuta, governo impegnato per cambio di passo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Purtroppo, a sette anni dal terremoto la ricostruzione è ancora incompiuta”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando del terremoto del 2016 che colpì il Centro Italia. “È una ferita che non si è chiusa e fa ancora male. Oltre quattordici mila famiglie vivono tuttora lontane dalle loro case, molti territori faticano a tornare alla normalità, diversi i ritardi da colmare e le criticità che rimangono da affrontare”, aggiunge. “Il governo - prosegue la premier - sta operando per imprimere un cambio di passo, dalle norme ai cantieri. Il lavoro di squadra tra il ministro per la Protezione Civile Musumeci, il commissario Castelli e la Struttura commissariale, le Regioni coinvolte e i 138 Comuni del cratere sta dando buoni risultati”, spiega Meloni.(Rin)