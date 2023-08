Sisma 2016: Meloni, nuovo impulso a ricostruzione privata, velocizzata quella pubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi mesi “dopo gli anni della pandemia e lo shock dei prezzi dovuto all’inflazione, si è dato un nuovo impulso alla ricostruzione privata e sono state poste le basi per velocizzare quella pubblica, snellendo le procedure e sostenendo concretamente i soggetti attuatori nelle attività di progettazione e sviluppo delle opere pubbliche”. Lo afferma la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a sette anni dal terremoto che colpì il Centro Italia. “A questo lavoro - prosegue - si accompagna l’impegno prioritario per l’infrastrutturazione stradale delle aree dell’Appennino centrale, per troppi anni dimenticate e trascurate, con investimenti che raggiungono il miliardo di euro, e per porre le condizioni per nuove attività economiche e sociali. Da questo punto di vista - spiega la premier - l’avanzamento puntuale e il riscontro al programma “NextAppennino”, finanziato dal Piano Nazionale Complementare del Pnrr per le aree sisma 2009 e 2016, sta dimostrando che è possibile mettere a terra le risorse pubbliche per stimolare investimenti privati e gettare le basi di un nuovo sviluppo”, sottolinea Meloni.(Rin)