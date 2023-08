Sisma 2016: Tajani, tanto deve essere fatto, governo garantisce ogni sforzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A sette anni dal terremoto nel Centro Italia che causò 299 vittime "c'è ancora tanto da fare". Lo scrive sui social il vicepresidente del Consiglio e segretario Nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. "Il 24 agosto di sette anni fa - ricorda Tajani - la prima scossa di una lunga sequenza sismica che devastò il Centro Italia. 299 persone morirono a causa del terremoto. Non mi sono mai sottratto dinanzi alle nostre responsabilità, soprattutto quando ero presidente del Parlamento europeo, cercando di far arrivare ogni risorsa possibile ai cittadini colpiti dal sisma”, prosegue. “Dall'inizio di quest'anno – aggiunge il vicepremier - siamo finalmente riusciti ad imprimere un cambio di passo per la ricostruzione e i dati sulle erogazioni dei fondi nei primi sei mesi del 2023 hanno fatto registrare una crescita del 22 per cento rispetto allo stesso periodo del 2022. Anche grazie allo snellimento della burocrazia, dei lavori pubblici e ad un maggior supporto ai comuni”. (segue) (Rin)