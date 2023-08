Medio Oriente: generale Usa Milley, traffico di droga e terrorismo sono collegati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno lavorando con la Giordania per "combattere la minaccia sia del traffico di droga che del terrorismo". Lo ha detto il generale Mark Milley, capo dello Stato maggiore congiunto degli Usa, in un’intervista all’emittente televisiva pubblica giordana “Al Mamlaka”. “Molte organizzazioni terroristiche sono collegate in un modo o nell'altro alle bande del traffico di droga, e questo solleva grandi preoccupazioni", ha detto l’alto ufficiale statunitense, spiegando che gli Stati Uniti forniscono "addestramento, consulenza ed equipaggiamento militare alle Forze armate giordane". Allo stesso modo, Milley ha parlato della presenza militare statunitense in Medio Oriente oltre alla guerra al terrorismo, affermando che Washington "sta cercando di proteggere la stabilità e la pace attraverso, con e attraverso i nostri amici e alleati nella regione". (Res)