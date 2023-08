Medio Oriente: generale Usa Milley, “non abbandoneremo la regione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non abbandoneranno il Medio Oriente, una regione “molto importante” per Washington “per tante regioni”. Lo ha detto il generale Mark Milley, capo dello stato maggiore congiunto degli Usa, all’emittente televisiva pubblica giordana “Al Mamlaka”. Nella sua prima intervista a un canale tv arabo, l’alto ufficiale statunitense ha detto che la regione "è una delle principali fonti di petrolio ed energia del mondo. Abbiamo una relazione a lungo termine con il Medio Oriente e penso che continuerà" per decenni a venire.(Res)