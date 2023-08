Legge Bilancio: Foti (Fd’I), al centro persone e lavoro, bisogna ammortizzare bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella legge di Bilancio “certamente si guarderà innanzi tutto alla persona e quindi al lavoro. È evidente che in questo momento sono proprio i nuclei famigliari a vivere una situazione di maggior difficoltà e sotto questo profilo abbiamo il dovere di intervenire, quantomeno per ammortizzare il caro bollette", ha dichiarato il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Tommaso Foti, in una intervista al quotidiano “Avvenire”. (Rin)