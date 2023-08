Corea del Nord: fallito anche il secondo tentativo di immettere in orbita un satellite

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord ha effettuato oggi il secondo tentativo di immettere un satellite per la ricognizione militare nell'orbita terrestre, ma il lancio è fallito, così come quello effettuato il 31 maggio scorso. Lo hanno riferito i media di Stato coreani, aggiungendo che il Paese effettuerà un terzo tentativo nel mese di ottobre. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale "Korean Central News Agency" ("Kcna"), il lancio del "nuovo tipo di razzo vettore" Chollima-1 con a bordo il satellite Malligyong-1 è stato tentato nelle prime ore di oggi, ma "è fallito a causa di un errore nel sistema di separazione di emergenza durante il volo del terzo stadio" del missile. Il lancio, già anticipato nei giorni scorsi dal governo giapponese, giunge in concomitanza con una vasta esercitazione militare congiunta intrapresa questa settimana dalle forze armate statunitensi e sudcoreane. (segue) (Git)