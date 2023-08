Usa: elezioni 2024, primo dibattito tra candidati repubblicani segnato dall'assenza di Trump

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo dibattito tra i candidati alle primarie del partito repubblicano in vista delle elezioni presidenziali Usa 2024, trasmesso ieri sera dall'emittente "Fox News", è stato segnato da duri scontri verbali tra gli otto partecipanti, decisi a spiccare sui loro avversari e ad affermarsi come principali contendenti dell'ex presidente Donald Trump. L'assenza di Trump, di gran lunga primo nei sondaggi sulle intenzioni di voto dell'elettorato conservatore, ha ridimensionato di molto lo spessore dell'evento, come sottolineato da diversi quotidiani Usa, che descrivono il dibattito come una sconfitta per l'emittente Fox News. L'ex presidente ha optato invece per una intervista di 46 minuti a Tucker Carlson, noto giornalista licenziato proprio da Fox News lo scorso aprile, in grado di mobilitare un pubblico di milioni di spettatori coi suoi video su X (Twitter). Il più acceso argomento di dibattito tra gli otto candidati repubblicani che hanno preso parte al dibattito è stato l'aborto: i candidati alle primarie hanno discusso se il governo federale debba o meno introdurre restrizioni all'interruzione di gravidanza a livello nazionale. (segue) (Was)