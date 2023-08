Usa: elezioni 2024, primo dibattito tra candidati repubblicani segnato dall'assenza di Trump (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il computo del quotidiano "The Hill", l'ex vicepresidente Usa Mike Pence ha parlato durante il dibattito più di ogni altro candidato. Proprio Pence è stato protagonista di un duro scontro verbale con l'imprenditore del settore biotecnologico Vivek Ramaswamy, che ha definito "un pivello": "C'è gente su questo palco che non è neanche in grado di parlare di questioni come la Sicurezza sociale e il Medicare. Vivek, di recente hai detto che un presidente non può occuparsi di tutto. Ho una notizia per te: sono stato alla Casa Bianca, sono stato nella West Wing. Un presidente deve confrontarsi con qualsiasi crisi si presenti all'America". L'imprenditore e outsider del partito repubblicano ha replicato: "Non è certo un concetto così difficile, gente: si tratta semplicemente di sbloccare le energie del Paese, trivellare, estrarre, consumare il carbone e rilanciare il nucleare. Riportare la gente al lavoro, smettere di pagarla perché stia a casa. Credo che la mia posizione sia semplice: ci sono cose su cui un presidente dovrebbe concentrarsi, e io intendo produrre risultati su quelle". Pence ha replicato con toni ancora più caustici: "Lascia te lo spieghi di nuovo, Vivek, e stavolta parlerò più piano. Non è questo il momento per i tirocini formativi". Ramaswamy, in crescita nei sondaggi, è stato bersaglio di attacchi anche dagli altri candidati, primo tra tutti l'ex governatore del New Jersey Chris Christie, che l'ha definito "uno smilzo con un nome strambo", paragonandolo a Barack Obama. (Was)