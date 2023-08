Giappone: Usa sostengono scarico acqua decontaminata, ambasciatore Emanuel mangerà pesce a Fukushima (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone programma di intraprendere oggi il lungo e controverso processo di scarico nell'Oceano Pacifico dell'acqua decontaminata stoccata per anni a Fukushima, sito del disastro nucleare verificatosi in Giappone nel 2011. Lo ha stabilito il governo giapponese martedì, al termine di una riunione dei ministri presieduta dal primo ministro Fumio Kishida. Il capo del governo ha precisato che l'avvio del processo di smaltimento potrebbe subire ritardi in caso di condizioni meteo sfavorevoli. Nelle scorse settimane i media giapponesi avevano già anticipato l'avvio delle operazioni di scarico tra la fine di agosto e l'inizio di settembre. (segue) (Git)