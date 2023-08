Giappone: Usa sostengono scarico acqua decontaminata, ambasciatore Emanuel mangerà pesce a Fukushima (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mese scorso anche l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea) ha fornito un giudizio positivo in merito alla sicurezza del piano studiato dal Giappone per lo smaltimento dell'acqua stoccata a Fukushima nell'arco degli ultimi 12 anni. Il parere dell'Aiea, contenuto in un rapporto che il direttore dell'agenzia, Rafael Grossi, ha personalmente presentato al primo ministro giapponese Fumio Kishida, è che il piano del Giappone sia "coerente" con gli standard di sicurezza internazionale, e avrà "un impatto radiologico trascurabile sulle persone e l'ambiente". Durante l'incontro con Kishida, Grossi ha ricordato che il rapporto è frutto di studi e indagini durate due anni, sulla base di criteri di "rigorosità, scientificità e imparzialità". Secondo il direttore dell'Aiea, il Giappone "dispone di tutti gli elementi" necessari a "passare alla prossima fase" del piano. Lo scarico dell'acqua decontaminata di Fukushima nell'Oceano Pacifico dovrebbe avvenire progressivamente nell'arco dei prossimi 30-40 anni. (segue) (Git)