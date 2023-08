Giappone: prezzi benzina ai massimi da 15 anni, governo studia misure correttive

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prezzo medio della benzina in Giappone è aumentato per la 14ma settimana consecutiva toccando i massimi da 15 anni, come certificato dai dati di settore pubblicati oggi dal ministero dell'Economia giapponese. Il primo ministro Fumio Kishida ha ordinato al Partito liberaldemocratico, principale formazione di governo, di approntare proposte per alleviare il peso dell'aumento dei prezzi alla pompa sui bilanci delle famiglie. Lunedì scorso il prezzo medio di un litro di benzina ha toccato 183,70 yen (1,26 dollari), un aumento di 1,80 yen rispetto alla settimana precedente, ai massimi da agosto 2008. Il programma di sussidi ai distributori di petrolio introdotto dal governo giapponese a gennaio 2022 per limitare l'aumento dei prezzi dei carburanti è stato progressivamente ridimensionato da gennaio di quest'anno, contribuendo al recente aumento dei prezzi. Il programma dovrebbe concludersi definitivamente a settembre, e la maggioranza di governo starebbe valutando una proroga. (Git)