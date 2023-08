Imprese: grandi aziende giapponesi produrranno materiali per batterie in Nord America (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mitsubishi è all'avanguardia nell'utilizzo di grafite naturale come materiale anodico, che rispetto alla grafite sintetica può essere prodotta e lavorata con emissioni di CO2 drasticamente inferiori. Anche Zeon Corporation intende stabilire un nuovo sito produttivo negli Stati Uniti entro il 2026, da destinare alla produzione di adesivi elettroconduttivi per elettrodi. Asahi Kasei, terza azienda produttrice di separatori per batterie al mondo, punta a stabilire parte della produzione negli Usa entro lo stesso orizzonte temporale, e secondo il quotidiano "Nikkei" una decisione analoga potrebbe essere presto assunta da Sumitomo Metal Mining. (Git)