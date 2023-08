Giappone: Fukushima, iniziato processo di scarico dell'acqua decontaminata nell'Oceano Pacifico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domenica Kishida ha visitato la centrale nucleare di Fukushima, e il giorno successivo ha incontrato rappresentanti della Federazione nazionale delle associazioni cooperative di pesca, tra le categorie che temono maggiormente i potenziali effetti ambientali e quelli economici del processo di smaltimento dell'acqua decontaminata. Kishida si è limitato a ribadire che si tratta di una sfida che non può essere rinviata, per poter poi procedere con lo smantellamento dei reattori danneggiati. Inoltre, ha ribadito che la sicurezza sarà la priorità. L’esecutivo di Tokyo è da tempo impegnato in interlocuzioni per rassicurare i Paesi vicini, ma anche la popolazione locale, in particolare la comunità dei pescatori. (segue) (Git)