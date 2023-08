Ucraina: forze ucraine hanno bombardato Donetsk 77 volte nell'arco di 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate ucraine hanno bombardato il territorio dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk, parte dei territori dell'Ucraina orientale occupati dalle forze russe, ben 77 volte nell'arco delle scorse 24 ore. Lo ha riferito l'ufficio di rappresentanza della Repubblica popolare presso il Centro comune per il controllo e il coordinamento, istituito nel 2014 dopo la firma degli accordi di Minsk per vigilare sul cessate il fuoco in quella regione. Secondo le autorità della repubblica autoproclamata, le forze ucraine hanno colpito obiettivi civili e militari con un totale di 239 proiettili d'artiglieria di diverso tipo, incluse munizioni a grappolo. (Rum)