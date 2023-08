Usa: presidenziali 2024, DeSantis promette invio militari contro cartelli droga nel "primo giorno" di mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governatore della Florida Ron DeSantis, tra i principali candidati alle primarie del Partito repubblicano in vista delle elezioni presidenziali Usa del 2024, ha dichiarato che se sarà eletto alla Casa Bianca ordinerà una campagna militare contro i cartelli della droga messicani nel "primo giorno" del suo mandato. DeSantis, in difficoltà nei sondaggi, che lo vedono sempre più lontano dall'ex presidente Donald Trump, ha partecipato ieri al dibattito tra i candidati repubblicani alla presidenza organizzato a Milwaukee, nel Wisconsin, e trasmesso dall'emittente televisiva "Fox News". In risposta a una domanda dei moderatori del dibattito, DeSantis ha affermato che "i cartelli (della droga) uccidono decine di migliaia di nostri concittadini. Dobbiamo ristabilire lo stato di diritto e difendere la nostra gente. Il presidente degli Stati Uniti deve usare tutti i poteri a sua disposizione nella veste di comandante in capo per proteggere il Paese". Il governatore della Florida si è chiesto retoricamente quanti cittadini statunitensi debbano perdere la vita prima di bloccare il flusso di sostanze stupefacenti dal Messico, a cominciare dall'oppioide sintetico Fentanyl. "Perciò da presidente userei la forza, tratterei (i cartelli della droga) alla stregua di organizzazioni terroristiche. Potete scommetterci". Diversi altri candidati repubblicani alla presidenza Usa hanno espresso nelle scorse settimane posizioni simili: Trump si è detto favorevole all'impiego delle forze armate contro i narcotrafficanti, e l'ex governatore dell'Arkansas Asa Hutchinson ha dichiarato che sosterrebbe una "azione militare limitata", come ad esempio l'impiego dell'intelligence militare, a patto però di operare in collaborazione con le autorità messicane. (Was)