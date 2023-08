Imprese: elettronica, fatturato Nvidia in forte crescita grazie al boom dell'Ia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il fatturato del produttore di processori per l'elaborazione grafica Nvidia è più che raddoppiato nel secondo trimestre rispetto allo stesso periodo dello scorso anno a circa 13,5 miliardi di dollari, grazie al boom delle tecnologie basate sull'Ia cavalcato dall'azienda statunitense. Proprio il ruolo di precursore nel comparto dell'intelligenza artificiale ha portato Nvidia a una capitalizzazione di mercato da mille miliardi di dollari quest'anno, e ora la compagnia prevede una parabola di crescita superiore alle più ottimistiche previsioni di mercato. I chip prodotti dall'azienda sono il cuore computazionale di popolari strumenti Ia come ChatGpt e di simili sistemi di generazione del linguaggio sviluppati da Google, Microsoft e altri. Nvidia investe nell'Ia da un decennio, e al momento è pressoché priva di concorrenti nel settore. (Was)