Usa: processo in Georgia, autorità pubblicano la foto segnaletica di Rudy Giuliani

- Le autorità della contea di Fulton, in Georgia, hanno pubblicato la foto segnaletica scattata a Rudy Giuliani, dopo che l’ex sindaco di New York ed ex avvocato personale di Donald Trump si è costituito dopo essere stato incriminato per le interferenze elettorali avvenute nello Stato dopo le elezioni del 2020. Lo sceriffo Pat Labat ha dichiarato all’emittente “Cnn” che Giuliani è stato processato “come chiunque altro e allo stesso modo degli altri imputati”, aggiungendo che le autorità hanno anche preso le impronte digitali. “Questo processo passerà alla storia come il più grave attacco alla nostra Costituzione”, ha detto ai giornalisti uscendo dalla struttura. (Was)