Usa: incendi a Maui, repubblicani valutano indagine su risposta del governo

- Il presidente repubblicano della Camera dei rappresentanti, Kevin McCarthy, ha aperto alla possibilità di chiedere una indagine sulla risposta del governo federale ai devastanti incendi che hanno colpito l’isola di Maui, nelle Hawaii, nei giorni scorsi, a seguito dei quali hanno perso la vita più di cento persone. Parlando con i giornalisti a Syracuse, a New York, McCarthy ha affermato di essere “molto preoccupato per la risposta data dal governo: come è possibile che così tante persone perdano la vita?”. Il presidente della camera bassa del Congresso ha aggiunto di voler lavorare con le commissioni parlamentari per esaminare la dinamica della catastrofe, e “fare in modo che nulla del genere accada di nuovo”. La risposta della Casa Bianca, ha continuato, è “inaccettabile”. (Was)