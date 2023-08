Usa: Trump attacca "Fox News", Bill Bar, Chris Christie e Biden durante l'intervista a Carlson

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha rivolto attacchi a tutto campo durante l'intervista concessa all'ex mezzobusto di "Fox News" Tucker Carlson, pubblicata da quest'ultimo su X (Twitter) in concomitanza col primo dibattito tra i candidati repubblicani alla presidenza Usa, che Trump, primo nei sondaggi, ha deciso di disertare. Trump ha criticato anzitutto proprio "Fox News", emittente conservatrice che proprio ieri ha trasmesso il primo dibattito tra i candidati alle primarie del Partito repubblicano. Trump, che accusa l'emittente di essergli divenuta apertamente ostile dopo l'assalto al Congresso del 6 gennaio, ha dichiarato che è stato un errore per l'emittente licenziare Carlson, che conduceva il programma in prima serata più seguito d'America, ma che aveva dato progressivamente spazio a posizioni e ospiti sempre più controversi, incluse le teorie cospirative sul ruolo del Federal Bureau of Investigation (Fbi) nei disordini del 6 gennaio a Washington. "Penso che liberarsi di te sia stata una pessima mossa", ha detto Trump al suo intervistatore. "Eri il numero uno sul piccolo schermo e improvvisamente stai conducendo questa intervista, ma penso che probabilmente avremo più pubblico in questo strano forum che stai utilizzando (Twitter) rispetto al dibattito". (segue) (Was)