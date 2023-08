Usa: Trump attacca "Fox News", Bill Bar, Chris Christie e Biden durante l'intervista a Carlson (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Critiche ancor più dure sono state rivolte da Trump all'ex governatore del New Jersey Chris Christie, a sua volta candidato alla Casa Bianca, e all'ex procuratore generale Bill Barr, entrambi noti per le posizioni assai dure nei confronti dell'ex presidente. Trump ha definito Christie "un pazzo": "Si è candidato sulla base della sola parola d'ordine 'freghiamo Trump'. Si comporta come un pazzo, un maniaco. E non parla d'altro. I suoi consensi nei sondaggi sono molto, molto bassi". All'ex procuratore generale Barr, che recentemente ha espresso approvazione per le incriminazioni federali a carico di Trump, l'ex presidente Usa ha imputato di aver insabbiato le circostanze della morte in prigione di Jeffrey Epstein, accusato di traffici sessuali che implicherebbero note figure a Washington. "Barr non ha voluto investigare neanche le frodi elettorali", ha detto Trump, riferendosi alle mai circostanziate irregolarità che l'ex inquilino della Casa Bianca sostiene abbiano falsato l'esito delle elezioni presidenziali 2020. (segue) (Was)