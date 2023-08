Usa: Trump attacca "Fox News", Bill Bar, Chris Christie e Biden durante l'intervista a Carlson (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trump ha definito il presidente Joe Biden "il presidente più corrotto che abbiamo mai avuto, che si distingue anche per essere il più incompetente". Quanto alle sempre più numerose incriminazioni a suo carico, Trump le ha definite "ca**ate", prima di tornare a difendere i suoi sostenitori che il 6 gennaio 2021 diedero l'assalto a Capitol Hill: "Penso ci fosse un'enorme passione e un enorme amore. Il 6 gennaio è stato un giorno molto interessante, perché non ha ricevuto una copertura adeguata. Penso sia stato il più grande pubblico cui abbia mai parlato". Secondo Trump, la responsabilità dell'irruzione alla sede del Congresso che seguì il suo comizio è da imputare a "un gruppo molto piccolo" di facinorosi che non rappresenterebbe il suo elettorato. (Was)