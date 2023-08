Giappone: Usa sostengono scarico acqua decontaminata, ambasciatore Emanuel mangerà pesce a Fukushima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore degli Stati Uniti a Tokyo, Rahm Emanuel, visiterà la cittadina costiera giapponese di Soma, nella prefettura di Fukushima, il prossimo 31 agosto, e mangerà pesce pescato nelle acque locali, dimostrando il sostegno di Washington alla decisione del Giappone di avviare lo scarico nell'Oceano Pacifico dell'acqua decontaminata stoccata per anni nell'area del disastro nucleare del 2011. Lo ha annunciato l'ambasciatore in persona nel corso di una intervista telefonica concessa all'agenzia di stampa "Kyodo". L'iniziativa costituirà "una dimostrazione fisica di sostengo e l'espressione della fiducia nel processo che il Giappone ha perseguito metodicamente", ha affermato l'inviato, riferendosi al piano di scarico studiato per anni da Tokyo e approvato dall'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). L'ambasciatore statunitense ha precisato che il programma della sua visita a Soma prevede un pranzo in un ristorante di pesce locale, una visita a un mercato ittico e un incontro con il sindaco della cittadina. Il processo avviato dal Giappone, duramente criticato dalla Cina, e fonte di forti perplessità anche tra i pescatori e l'opinione pubblica giapponese, è "del tutto trasparente, scientifico e riconosciuto a livello internazionale", ha dichiarato Emanuel. (segue) (Git)