Russia: Agenzia federale trasporto aereo, anche Prigozhin tra i cadaveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ci sarebbe anche Evgenij Prigozhin, leader del gruppo Wagner, tra i cadaveri recuperati dai soccorritori arrivati ​​sul luogo dell'incidente dell'aereo Embraer Legacy 600 diretto da Mosca a San Pietroburgo, caduto nella regione russa di Tver. Lo riferisce l'Agenzia federale per il trasporto aereo, secondo cui i soccorritori hanno individuato i corpi di sette persone. Secondo quanto riferito in precedenza dal canale Telegram "Baza", spesso indicato come vicino ai servizi segreti russi, sul luogo dell'incidente sarebbero stati trovati otto corpi. (Rum)