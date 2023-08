Usa: processo in Georgia, si costituisce l’ex sindaco di New York Rudy Giuliani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rudy Giuliani, ex sindaco di New York ed ex avvocato personale di Donald Trump, si è costituito alle autorità della contea di Fulton, in Georgia, dopo essere stato incriminato insieme all’ex presidente Usa per il tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden nello Stato, dopo le elezioni del 2020. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, ricordando che nei suoi confronti sono stati avanzati 13 capi d’accusa. Giuliani è arrivato ad Atlanta questo pomeriggio, e i suoi avvocati hanno concordato con le autorità una cauzione da 150 mila dollari. (Was)