Russia: Biden su morte Prigozhin, non sappiamo cosa sia accaduto ma non sono sorpreso

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di “non essere sorpreso” dopo le notizie relative alla morte di Evgenij Prigozhin, leader della compagnia paramilitare russa Wagner, a seguito dello schianto dell’aereo su cui stava viaggiando nella regione di Tver. Parlando con i giornalisti al seguito, Biden ha affermato di “non sapere con certezza cosa sia accaduto, ma non sono sorpreso”. Interpellato sul possibile coinvolgimento del presidente russo, Vladimir Putin, nell’incidente, Biden ha detto che “in Russia non accade molto senza che Putin ne sia al corrente, ma al momento non possiamo dare una risposta certa a questa domanda”. (Was)