Turchia: riaperto temporaneamente il traffico attraverso lo Stretto dei Dardanelli

- Il traffico navale attraverso lo Stretto dei Dardanelli è stato ripristinato in direzione nord-sud, ma verrà bloccato nuovamente alle 03:30 per consentire l'entrata in servizio degli elicotteri dei vigile del fuoco. Lo riferisce l'emittente turca "Trt Haber". Ieri, 22 agosto, un incendio si era sviluppato vicino il villaggio di Kayadere, nel distretto di Canakkale, in Turchia, portando le autorità locali a disporre la chiusura del traffico nello Stretto dei Dardanelli in senso nord-sud. (Tua)