Russia: Renzi, probabile Prigozhin abbia fatto brutta fine, ma meglio usare condizionale

- Quando si parla di vicende russe bisogna usare sempre il condizionale, perché è terra di enigmi: l’ipotesi più semplice è che sia arrivata l’attesa vendetta di Putin rispetto a Prigozhin. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di “Zona bianca”, su Rete 4. “Tutti gli avversari di Putin hanno fatto una brutta fine, ci sta che anche lui l’abbia fatta”, ha proseguito. “Cosa sarà la Wagner – ha aggiunto Renzi – è importante non solo per il futuro della guerra in Ucraina, perché lui stava tornando dall’Africa, dove la Wagner ha giocato un ruolo importantissimo nell’affermare il ruolo della Russia”. (Rin)