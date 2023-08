© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elly Schlein in Parlamento ci va poco, ha una percentuale di presenze del 21 per cento, io del 70 per cento. Lo ha detto il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ospite di “Zona bianca”, su Rete 4. “Schlein – ha proseguito – è però molto più brava di me con la chitarra ed è brava al pianoforte: secondo me ha un futuro a Sanremo, in Parlamento un po’ meno”. (Rin)