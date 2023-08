Brasile: agricoltura sostenibile, governo propone collaborazione con Banca mondiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Agricoltura del Brasile, Carlos Favaro, ha incontrato i rappresentanti dell'istituto di credito statale Banco do Brasil per studiare una partnership da proporre alla Banca Mondiale volta a ottenere fondi da investire nell'agricoltura sostenibile. Lo riferisce il ministero in una nota. "Il finanziamento del più grande programma di produzione alimentare sostenibile del pianeta, sviluppato dal ministero dell'Agricoltura, prevede l'intensificazione della produzione senza deforestazione, attraverso la conversione di pascoli a bassa produttività, con la riduzione delle emissioni di carbonio già nel primo anno di attività", si legge nella nota. (segue) (Brb)