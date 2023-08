Russia: precipita aereo con a bordo Prigozhin, cosa sappiamo finora (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vale la pena ricordare che nell'autunno del 2019 era circolata la notizia della morte di Prigozhin, dopo lo schianto di un aereo da trasporto militare in Congo. In seguito si era scoperto che nello schianto erano morti dei cittadini russi, ma non il capo del gruppo Wagner. L'incidente aereo è avvenuto esattamente due mesi dopo l'avanzata di Prigozhin verso Mosca, avvenuta il 23 giugno scorso. Intanto, l'edificio del gruppo Wagner a San Pietroburgo è stato illuminato disegnando una croce. (Rum)