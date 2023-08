Brasile: agricoltura sostenibile, governo propone collaborazione con Banca mondiale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo la previsione del governo "attraverso la partnership tra Banco do Brasil e Banca Mondiale, le risorse potranno essere utilizzate da cooperative e produttori brasiliani per convertire i pascoli in aree coltivabili, seguendo i parametri del programma del ministero per il recupero del suolo e la riduzione di emissioni". "Il Brasile sarà in grado di raddoppiare la sua area di produzione, attraverso la conversione di un massimo di 40 milioni di ettari di pascoli a bassa produttività adatti all'agricoltura, senza avanzare nel territorio preservato del paese, evitando la deforestazione, e con pratiche che valorizzano la riduzione delle emissioni di carbonio in l'atmosfera, contribuendo alla sicurezza alimentare e climatica del pianeta", conclude la nota. (Brb)