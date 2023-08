Libia: vice presidente Al Lafi incontra vertici militari regione occidentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vice presidente del Consiglio presidenziale libico, Abdullah al Lafi, ha incontrato il comandante della regione militare occidentale Salaheddin al Namroush, con il capo della regione militare di Tripoli, Abdul Qadir Mansour, e con il comandante della Brigata 444, Mahmoud Hamza. Quest'ultimo era stato fermato la settimana scorsa presso l'aeroporto di Mitiga e trattenuto per alcuni giorni dalla forza di deterrenza Rada, innescando un confronto armato tra i gruppi rivali della capitale. Secondo quanto riferisce il Consiglio di presidenza su Facebook, le parti hanno fatto il punto della situazione militare. Nel corso dell'incontro è stata sottolineata la necessità di non ripetere gli eventi e gli scontri armati avvenuti la settimana scorsa nella capitale Tripoli e di istituire un meccanismo per trovare soluzioni e mantenere la relativa stabilità di cui gode il Paese da tempo. (Lit)