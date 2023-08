Usa: sigarette elettroniche, il produttore Juul taglierà il 30 per cento della forza lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Juul Labs, specializzata nella produzione di sigarette elettroniche, si sta preparando a tagliare circa il 30 per cento della forza lavoro, nel tentativo di ridurre i costi e aumentare i profitti. In un comunicato, l’azienda ha spiegato che i tagli interesseranno circa 250 dipendenti, portando il totale della forza lavoro intorno alle 650 persone. La misura dovrebbe portare ad una riduzione dei costi pari a circa 225 milioni di dollari. “Abbiamo annunciato una ristrutturazione interna, tesa a tagliare i costi operativi e posizionare la società al meglio durante un periodo caratterizzato da forte incertezza sul piano regolamentare”, si legge nella nota. Lo scorso anno, l’Agenzia statunitense per l’alimentazione e il farmaco (Fda) ha chiesto il ritiro dal mercato dei prodotti della società: una misura che è stata temporaneamente sospesa a seguito del ricorso in appello di Juul, per il quale non è stata ancora presa una decisione definitiva. (Was)