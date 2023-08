© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha dichiarato di essere intenzionato a guardare il primo dibattito televisivo nel quadro delle primarie del Partito repubblicano, in programma per questa sera in vista delle elezioni del 2024. Parlando con i giornalisti al seguito, Biden ha affermato che “cercherà di guardarlo il più possibile”, aggiungendo di non avere “nessuna aspettativa”. (Was)