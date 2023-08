Argentina: Fmi autorizza finanziamenti per 7,5 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consiglio direttivo del Fondo monetario internazionale (Fmi) ha completato la quinta e la sesta tranche di verifiche nell’ambito dell’accordo con l’Argentina sulla base del meccanismo di finanziamento esteso (Eff), autorizzando la immediata allocazione di 7,5 miliardi di dollari. In una nota, il Fondo ha sottolineato che il totale delle risorse approvate nel quadro dell’accordo è ora pari a circa 36 miliardi, ricordando che la prossima revisione è in programma per il novembre di quest’anno. L’organizzazione ha anche segnalato che il Paese non è riuscito a raggiungere alcuni degli obiettivi previsti dal programma, alla luce di problematiche legate alla siccità, all’inflazione e alle pressioni sulla bilancia dei pagamenti, richiedendo l’approvazione di esenzioni. Queste, inoltre, sono state emesse anche a fronte dell’approvazione di “misure temporanee che hanno avuto un impatto sullo scambio di valute e sulla politica monetaria”. (Was)