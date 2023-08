Argentina: Pil in calo del 4,4 per cento a giugno su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'attività economica in Argentina ha registrato a giugno un calo del 4,4 per cento rispetto allo stesso mese del 2022 e un calo dello 0,2 per cento rispetto a maggio scorso. Lo riferisce un rapporto dell'Istituto nazionale di statistica argentino (Indec), secondo cui 10 settori di attività che compongono la stima mensile dell'attività economica argentina (Emae) hanno registrato un incremento a giugno rispetto allo stesso mese del 2022, tra cui alberghi e ristoranti (+8,8 per cento) e sfruttamento di miniere e cave (+7,9 per cento. Secondo i dati diffusi dall'Indec, cinque settori hanno subito un calo su base annua, tra cui agricoltura, allevamento, caccia e silvicoltura (-40,4 per cento) e industria manifatturiera (-3,6 per cento). Il primo settore, secondo il rapporto, ha contribuito per 3,7 punti percentuali al calo - anno su anno - dell'Emae. (Res)