Russia: Casa Bianca, Biden aggiornato sullo schianto dell’aereo di Prigozhin

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, è stato aggiornato sulla situazione in Russia, dopo che diversi organi di stampa hanno riferito lo schianto dell’aereo privato su cui viaggiava Evgenij Prigozhin, leader della compagnia paramilitare russa Wagner, nella regione di Tver. Lo ha confermato la Casa Bianca. Lo schianto del velivolo è stato inizialmente riportato dall’agenzia di stampa russa “Tass”, e alcuni canali Telegram vicini al gruppo Wagner hanno scritto che sarebbe stato abbattuto dal ministero della Difesa di Mosca. Anche il rappresentante dell’amministrazione della regione di Zaporizhzhia, Vladimir Rogov, ha affermato di aver parlato con alcuni rappresentanti del gruppo, i quali avrebbero confermato la morte di Prigozhin e del suo secondo in comando, Dmitrij Utkin. (Was)