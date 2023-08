Spagna: Lega femminile chiede licenziamento presidente Federcalcio Rubiales

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Lega professionistica spagnola di calcio femminile ha chiesto le dimissioni del presidente della Federazione Luis Rubiales per il suo bacio forzato alla giocatrice Jenni Hermoso, in seguito alla vittoria della Spagna ai Mondiali di domenica scorsa. "La Lega calcio professionistica femminile, La Liga F, ha presentato un reclamo al presidente del Consiglio superiore dello sport (Csd) dopo gli atti e il comportamento molto gravi del presidente della Federcalcio spagnola, Luis Rubiales, nella finale della Coppa del Mondo femminile e ne chiede il licenziamento", si legge in un comunicato pubblicato sui social media. (Spm)