Usa: processo in Georgia, si costituisce l’avvocatessa Sidney Powell

- L'avvocatessa Sidney Powell, già componente dello staff legale di Donald Trump, si è costituita alle autorità della contea di Fulton, in Georgia, dopo essere stata incriminata insieme all’ex presidente Usa per il tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden nello Stato, dopo le elezioni del 2020. Lo riferisce l’emittente “Cnn”, aggiungendo che per la Powell è stata concordata una cauzione di 100 mila dollari. (Was)