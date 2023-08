Russia: precipita aereo con a bordo Prigozhin, cosa sappiamo finora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il velivolo Embraer Legacy 600 noleggiato dal capo del gruppo paramilitare Wagner Evgenij Prigozhin, schiantatosi nella regione di Tver, vicino al villaggio di Kuzhenkino alle 18:20 (ora locale), mentre era in volo da Mosca a San Pietroburgo, aveva a bordo dieci persone, compresi tre membri dell'equipaggio. Sul luogo dell'incidente sono stati rinvenuti finora otto corpi, tutti gravemente ustionati. Dopo il disastro, l'Agenzia federale per il trasporto aereo russo “Rosaviatsia” ha rivelato che Prigozhin era nell'elenco dei passeggeri e le autorità hanno aperto un procedimento penale per violazione delle norme sulla sicurezza del trasporto aereo. Dopo una serie di conferme della presunta morte di Prigozhin da parte dei media russi, è arrivata quella del canale Telegram Grey Zone, vicino al gruppo paramilitare russo Wagner. (segue) (Rum)