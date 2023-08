Usa: Nvidia, ricavi in aumento dell’88 per cento grazie alla domanda di chip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società statunitense Nvidia, specializzata nella produzione di chip e processori grafici, ha registrato un rialzo in Borsa dell’otto per cento, dopo la pubblicazione di risultati superiori alle aspettative. Stando ai dati relativi all’ultimo trimestre, la società con sede a Santa Clara ha registrato ricavi per 13,51 miliardi, segnando un incremento dell’88 per cento rispetto ai tre mesi precedenti grazie alla forte domanda di microprocessori. L’utile per azione si è attestato a 2,7 dollari, e l’azienda ha dichiarato di prevedere ricavi per 16 miliardi di dollari nel prossimo trimestre. Il boom registrato dalla società è dovuto soprattutto al crescente impiego di alcuni dei suoi chip nella produzione di applicazioni basate su intelligenza artificiale, come il chatbot ChatGpt. Solamente dal ramo dei data center sono arrivati 10,32 miliardi di dollari di ricavi, con un incremento su base annuale del 171 per cento. (Was)