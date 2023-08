Infrastrutture: Brasile, governo stanzia 16,5 miliardi di euro per trasmissione energia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il ministero, la maggior parte degli investimenti nella trasmissione di energia contribuirà a promuovere l'integrazione delle energie rinnovabili nella matrice elettrica brasiliana. "Con gli investimenti del nuovo Pac incrementeremo l'offerta di energia, con qualità e sicurezza, utilizzando energia elettrica generata da fonti rinnovabili. Tutto questo sarà positivo per i consumatori e aiuterà a generare posti di lavoro", ha affermato il ministro Alexandre Silveira. Gli investimenti forniranno, tra gli altri benefici, un aumento fino al 70 per cento della capacità installata di fonti rinnovabili nella macroregione nord-est, favorendo una maggiore efficienza operativa e minori costi per gli utenti del Sistema nazionale interconnesso (Sin). (Brb)