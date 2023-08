Usa: spara agli agenti durante lo sfratto, morto un cittadino di Pittsburgh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un cittadino di Pittsburgh, in Pennsylvania, è morto dopo avere sparato alle forze dell’ordine durante l’esecuzione di uno sfratto presso la sua abitazione. Lo ha confermato la polizia locale, al termine di uno stallo durato diverse ore. “Il sospettato è stato dichiarato morto”, si legge in un messaggio pubblicato su Twitter. All’inizio dello scontro, un poliziotto si è ferito lievemente cercando riparo dai proiettili sparati dall’uomo, che ha aperto il fuoco dopo che gli era stato comunicato l’ordine di sfratto. Le forze dell’ordine hanno rapidamente evacuato i residenti della zona, invitando tutti a rimanere in casa durante l’incidente. (Was)